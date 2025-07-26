Dolar
40.57
Euro
47.62
Altın
3,337.01
ETH/USDT
3,759.60
BTC/USDT
117,994.00
BIST 100
10,642.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor. Eymir Gölü yakınındaki ağaçlık alanda yangın çıktı.
logo
Gündem

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında yaşananlara ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınında insanların binadan kurtulma çabaları ile diğer yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Emre Ayvaz  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında yaşananlara ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı

Bolu

AA ekibi, otelin dışı, mutfak, personel katı koridoru ile resepsiyon bölümünü gösteren güvenlik kameralarına ait yeni görüntülere ulaştı.

Görüntüler, insanların binadan kurtulma çabalarını, endişeyi, alev ve dumanların yükselmesi ile otelden kaçış anlarını gözler önüne seriyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüntülere göre, otelin mutfak kısmında yangını fark eden çalışanlar, lavabonun altındaki yangın söndürme tüpünü kullanmadan panik halinde kaçıyor ve alevlerin büyümesiyle etrafı duman kaplıyor.

Binanın ön tarafındaki kameraya ait görüntüde, insanların otelin giriş kapısından dışarı çıkmaları ile sundurmaya dayanan merdivenle müşterilerin tahliyesi yer alıyor.

Otelin ön kısmı ile otoparkını gösteren başka bir kamera kaydına göre, otel müşterileri camlardan sundurmaya, oradan da zemine inmeye çalışıyor.

Kayıtlarda, bazı müşterilerin 5'inci kattaki bir pencereden sarkıtılan çarşafa tutunarak inmeye çalıştığı, bu sırada bir kişinin de düştüğü görülüyor.

Binanın arka kısmına ait görüntülerde de şov alanından alev ve dumanların yükselmesi, otelden koşarak çıkan bazı insanların kayarak düşmesi ve panik halinde cep telefonlarıyla birilerini araması yer alıyor.

Mutfak bölümünden otelin lobisine çıkan personelin resepsiyon görevlisine telaşla bir şeyler söylemesi, mutfak personeli ve resepsiyon görevlisinin telefonla birilerini araması, binanın dışına çıkmaları ve dumanın otelin giriş kısmını kaplaması da kamera kayıtlarında bulunuyor.

Otel personelinin kaldığı kattaki bir dolap kapağının dumanın etkisiyle kendiliğinden açılması ve dumanın koridora yayılması ile görevlilerin alanı terk etmesi de görüntüler arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Savunma sanayisinin vitrini IDEF 2025'in kapıları halka açıldı
İstanbul'da su tüketimi rekor seviyelere ulaştı
Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı
Yargıtay, tartıştığı eşini eve kilitleyerek ayrılan kişinin cezasını onadı
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında yaşananlara ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı

Benzer haberler

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında yaşananlara ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında yaşananlara ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı

İran temsilcisi Traktör, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

Gençlerbirliği'nde ilk hedef Süper Lig'de kalıcı olmak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu'daki otel yangınına ilişkin 3 bürokrat hakkında soruşturma izni verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu'daki otel yangınına ilişkin 3 bürokrat hakkında soruşturma izni verdi
Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kızını ve torununu kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangınında sorumluların cezalandırılmasını istiyor

Kızını ve torununu kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangınında sorumluların cezalandırılmasını istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet