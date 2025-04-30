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Dünya

İsrail, Dürzileri koruma bahanesiyle başkent Şam yakınlarına saldırı düzenledi

İsrail'in, Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Sahnaya bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği ve saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mehmet Burak Karacaoğlu, Eşref Musa  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
İsrail, Dürzileri koruma bahanesiyle başkent Şam yakınlarına saldırı düzenledi Fotoğraf: Hişam Hac Ömer/AA

Şam

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Sahnaya bölgesinde güvenlik güçlerine İHA ile saldırdığı belirtildi.

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Açıklamada, "Kısa bir süre önce bir İsrail'e ait insansız hava aracı Sahnaya civarındaki güvenlik güçlerinin toplandığı bir alanı bombaladı. Bu, İsrail'in bu sabah saatlerinden bu yana Sahnaya yakınlarındaki güvenlik merkezlerine düzenlediği ikinci bombalama saldırısı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, İsrail'in bombalaması sonucu 1 Suriyeli güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail, sabah saatlerinde de Şam yakınlarında silahlı bir grubun Dürzilere saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek söz konusu grubu bombaladığını duyurmuştu.

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