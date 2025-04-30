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Dünya

Suriye güvenlik güçlerinin bazı Dürzi gruplarca pusuya düşürülmesiyle başlayan çatışmalar sürüyor

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Sahnaya semtinde, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile silahlı Dürzi gruplar arasında çatışma yaşanıyor.

Mustafa Deveci, Ömer Koparan, Mahmut Geldi  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Suriye güvenlik güçlerinin bazı Dürzi gruplarca pusuya düşürülmesiyle başlayan çatışmalar sürüyor Fotoğraf: Bakr Al Kasem/AA

Ankara

Şam merkeze yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Sahnaya'da, Dürzi gruplar, ağır silahlarla güvenlik güçlerine ateş açtı.

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‏Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmaların yer yer sürdüğü Sahnaya'da, ‏Suriye hükümetine bağlı güçlere askeri takviye yapılarak güvenlik önlemleri artırıldı.

Dürzi liderden İsrail'e çağrı

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde ikamet eden Dürzilerin liderlerinden Şeyh Muvafak Tarif, katıldığı bir programda Sahnaya'daki çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'e ve uluslararası topluma Sahnaya'daki olaylar konusunda harekete geçme çağrısında bulunan Tarif, "İsrail, Suriye'de şu anda olup bitenler karşısında boş durmamalı." ifadesini kullandı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde dün, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile Dürzi toplumuna bağlı silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda 2 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

Lübnanlı Dürzi lider Canbolat, çatışmaların önüne geçilmesi için devreye girdi

Öte yandan, Lübnan'daki İlerlemeci Sosyalist Partisinden yapılan yazılı açıklamada, Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat'ın, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Sahnaya semtinde yaşanan çatışmaların "devlet aklı ve Suriye'nin toprak bütünlüğü" yönündeki bir tutumla çözülmesi talebinde bulunduğu belirtildi.

Canbolat'ın, Suriye'deki yönetimin yanı sıra Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'den yetkililerle iletişim kurduğu aktarılan açıklamada, ilgililerden Suriye'nin Sahnaya bölgesinde ateşkesin sağlanması talebinde bulunduğu kaydedildi.

İletişimler sonucu Sahnaya'da ateşkes mutabakatının sağlandığı ve söz konusu ateşkesin yarım saat önce yürürlüğe girdiği ifade edilen açıklamada, ateşkes mutabakatının korunması çağrısında bulunuldu.

Suriye'nin güneyindeki Cebel Arap bölgesinden Dürzilerden bir heyetin bölgeye gideceği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Heyet, düşman İsrail'in dışında kimseye faydası olmayan iç çatışmaların tekrarlanmaması için nihai bir metnin hazırlanması için bölgeye gidecek." denildi.

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