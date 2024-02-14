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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kızılhaç: Refah'taki çatışmalar siviller ve altyapı için korkunç risk oluşturuyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki yer alan Refah kentinde yaşanan çatışmaların siviller ve altyapı için korkunç risk oluşturduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 14.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
Kızılhaç: Refah'taki çatışmalar siviller ve altyapı için korkunç risk oluşturuyor Fotoğraf: Abed Zagout - AA

Cenevre

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, çatışmanın tarafları ile uluslararası toplumu, Refah'ta artan ve devam eden silahlı çatışmalar konusunda uyarıda bulunuldu.

İsrail'in aralıksız olarak devam eden saldırılarıyla çatışmada yeni bir aşamaya gelindiği vurgulanan açıklamada, sivillerin korunmasının kritik önem taşıdığına işaret edildi.

Açıklamada, "Refah kentinde yaşanan çatışmalar siviller ve altyapı için korkunç risk oluşturuyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki çatışmalar nedeniyle 1,5 milyondan fazla insanın güneye kaçtığı belirtilen açıklamada, Refah'ın aşırı derecede kalabalık olduğu ve yerinden edilmiş insanların çaresizce basit bir çadır kurmak için boş alan aradığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICRC Yakın ve Orta Doğu Bölge Direktörü Fabrizio Carboni, çatışmanın taraflarının, Refah'taki sivillerin temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşamlarının korunması için gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

Carboni, "Artık acilen daha fazlasını yapılmalı. Sayısız hayat tehlikede." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırılarından önce Gazze'nin Mısır sınırında yer alan Refah kenti yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

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