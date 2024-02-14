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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM üyesi bazı ülkelerden, BMGK'ye sorumluluğunu üstlenme ve Gazze'de ateşkesi sağlama çağrısı

Gazze konusunda etkin olan Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin temsilcileri, BM Güvenlik Konseyine (BMGK), yetkisi çerçevesinde sorumluluğunu üstlenme ve Gazze'de acilen ateşkesi sağlama çağrısında bulundu.

Şerife Çetin  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
BM üyesi bazı ülkelerden, BMGK'ye sorumluluğunu üstlenme ve Gazze'de ateşkesi sağlama çağrısı

New York

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, aralarında Türkiye ile Arap Grubu üyelerinin de bulunduğu çok sayıda ülke adına yaptığı açıklamada, temsilcilere, Filistin halkına gösterdikleri destek ve dayanışma için teşekkürlerini iletti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen hafta Refah'ı işgal edeceğine dair sözlerini anımsatan Mansur, bunun, milyonlarca Filistinliyi Mısır Sinası'na itmek için gerekli koşulları yaratmayı amaçladığını kaydetti.

Mansur, Netanyahu'nun açıklamasının ardından tüm Konsey üyeleriyle toplantılar yaptıklarını belirterek, "BMGK'de Cezayir tarafından (Gazze'de ateşkes çağrısı yapan) hazırlanan karar tasarısına çok büyük destek olduğunu açık bir şekilde gördük." açıklamasını yaptı.

"BMGK'nin, gücü ve yetkisi çerçevesinde sorumluluğunu üstlenmesini, acilen Gazze'de çatışmayı durdurmasını ve Refah'taki olası faciayı engellemesini istiyoruz" ifadesini kullanan Mansur, İsrail'in Gazze Şeridi'ni boşaltmaya yönelik suçunu engellemek ve savaşı sonlandırmak için tüm çabaları sarf edeceklerinin altını çizdi.

Riyad Mansur, bunu sağlamanın yolunun da BMGK'de ateşkes çağrısı yapan kararın kabulünden geçtiğini dile getirdi.

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