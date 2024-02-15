Dolar
30.75
Euro
32.99
Altın
1,992.30
ETH/USDT
2,767.40
BTC/USDT
51,660.00
BIST 100
9,072.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'den İsrail'e Refah konusunda "yakın markaj"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in "güvenilir ve uygulanabilir" bir plan olmadan Refah'a saldırmasını istemediklerini, bu konuda İsrailli muhataplarıyla yakın diyalog halinde olduklarını belirtti.

Hakan Çopur  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
ABD'den İsrail'e Refah konusunda "yakın markaj"

Washington

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Gazze ve Refah'taki son durumu ve bu konuda İsrailli yetkililerle temaslarını değerlendirdi.

İsrail'e kendini savunma ve Hamas'la mücadele etme hakkını tanıdıklarını kaydeden Sullivan, bu konuda İsrail yönetimine destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Gazze'de çok fazla sayıda sivilin öldürüldüğünün farkında olduklarını ve bu konudaki endişelerini İsrail tarafına her görüşmede aktardıklarını vurgulayan Sullivan, Refah konusunda da temaslarını yoğun şekilde sürdürdüklerini dile getirdi.

Sullivan, "Şu soruyu İsraillilere soruyoruz, Refah gibi bir yerde sadece insanların fiziksel olarak korunmasını değil aynı zamanda bu insanların insani yardıma erişmesini nasıl sağlayacaksınız?" ifadesini kullandı.

Refah'a sığınmış olan insanların nereye gidebilecekleri kadar bu kişilere gereken gıda, su, ilaç ve diğer yardımların nasıl sağlanabileceğini de düşündüklerini belirten Sullivan, Mısır'ın bu konuda bazı endişelerinin olduğunu ve bu ülkeyle temaslarının da sürdüğünü ifade etti.

ABD'li danışman ayrıca, İsrail'in daha önceki sözünün aksine un taşıyan kamyonların geçişine henüz izin vermediğini kaydederek, "İsrail'in bu konudaki taahhüdüne uymasını bekliyoruz." dedi.

Sullivan, "Netanyahu, Gazze'de bilerek tansiyonu yükseltip ABD'yi ve Demokrat Biden yönetimini zorda bırakmak istiyor olabilir mi?" şeklindeki bir soruya cevaben, ABD olarak İsrail devletine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ve Biden-Netanyahu ilişkisinin iyi olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler Brüksel'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'daki temaslarının ardından yurda döndü
Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıya ilişkin 13 şüpheliye tutuklama talebi
AFAD: Antalya'daki şiddetli yağışlarda 3 bin 862 binada su baskını meydana geldi

Benzer haberler

Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinde geciktiğini söyledi

Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinde geciktiğini söyledi

FBI Direktörü İsrail'e habersiz ziyarette bulundu

ABD'den İsrail'e Refah konusunda "yakın markaj"

ABD'de Super Bowl şampiyonluk kutlamasında silahlar patladı

ABD'de Super Bowl şampiyonluk kutlamasında silahlar patladı
Kızılhaç: Refah'taki çatışmalar siviller ve altyapı için korkunç risk oluşturuyor

Kızılhaç: Refah'taki çatışmalar siviller ve altyapı için korkunç risk oluşturuyor
BM Soykırımı Önlenme Danışmanı Refah'a saldırı planı nedeniyle İsrail'i uyardı

BM Soykırımı Önlenme Danışmanı Refah'a saldırı planı nedeniyle İsrail'i uyardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet