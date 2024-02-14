Dolar
30.75
Euro
32.99
Altın
1,991.30
ETH/USDT
2,760.50
BTC/USDT
51,638.00
BIST 100
9,072.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Rusya: İsrail'in Refah kentine saldırı düzenleme planından endişeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Refah kentine saldırı düzenleme planından endişe duyduklarını belirterek, "Bu tehlikeli senaryonun hayata geçirilmesi, feci olan insani durumun daha da kötüleşmesine yol açacak." dedi.

Dmitri Chirciu  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Rusya: İsrail'in Refah kentine saldırı düzenleme planından endişeliyiz

Moskova

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin, "İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ve Filistinlileri öldürmeye devam etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, "Ülkemiz, uzun yıllardır çözüm sağlayacak uluslararası yükümlülüklerinin tüm taraflarca yerine getirilmesi çağrısında bulundu. Bu nedenle çözüm sürecinin uluslararası hukuki bileşenine odaklanıyoruz." şeklinde konuştu.

İsrail'in, 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı Refah kentine yönelik saldırı planına değinen Zaharova, şöyle devam etti:

"İsrail tarafının, Refah kentine yönelik operasyonu genişletme planları ile ilgili açıklamalarından endişeliyiz. Bu tehlikeli senaryonun hayata geçirilmesi, feci olan insani durumun daha da kötüleşmesine yol açacak. Çatışmalardan kaçan bir milyondan fazla Gazze Şeridi sakini bu senaryonun merkezinde olacak. Akan kanı durdurmak ve bölge halkına insani yardımın sağlanması amacıyla kanallar oluşturulması için uygun koşulları sağlamak ortak görevimizdir."

Zaharova, Filistinliler ve İsrailliler arasında siyasi diyaloğun yeniden başlatılması, 1967'deki sınırlar içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurguladı.

"Ermenistan'ın Roma Statüsü'ne katılımı ikili ilişkileri olumlu etkilemedi"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakalanması konusunda yetkisinin bulunmadığı, yakalama kararının yasal çerçevede Ermenistan mahkemelerince ele alınması gerektiği yönündeki" açıklamasını değerlendiren Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

"​​​​​​Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne katılması, ikili ilişkileri olumlu etkilemedi. Bu, Erivan'ı Batı'nın mahkemeye dayattığı yükümlülükler ve Rusya ile siyasi diyalog, Avrasya entegrasyonu çerçevesinde etkileşim arasında bir seçim yapmaya zorluyor. Ermeni ortaklarımızdan bu konuda güvence almayı planlıyor ve bekliyoruz."

"Bakü ve Erivan'ı itidale çağırıyoruz"

Zaharova, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumun gerginleşmesinden endişe duyduklarını dile getirerek, "Bakü ve Erivan'ı itidale ve gerginliği azaltma yönünde adım atmaya, durumun daha da kötüleşmesine yol açacak her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyoruz. Oluşan sorunların siyasi diplomatik yolla çözülmesi gerekiyor." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un özel temsilcisi İgor Hovayev'in Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasını istişare etmek için başkent Bakü'de bulunduğu bilgisini paylaşan Zaharova, Rus barış güçlerinin Karabağ'da bulunmasına ilişkin Azerbaycan ile temasların hazırlandığını söyledi.

Finlandiya’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’ın, "Ukrayna’da savaş sonlandırılmadan Rusya ile yüksek düzeyde temasların gerçekleşmeyeceği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, Finlandiya'nın Rusya karşıtı siyaset izlediği ve bu nedenle ikili ilişkilerin kötüleştiğini belirterek, "İlişkilerimizin krizden çıkacağına dair bir beklentimiz yok." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'daki temaslarının ardından yurda döndü
Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıya ilişkin 13 şüpheliye tutuklama talebi
AFAD: Antalya'daki şiddetli yağışlarda 3 bin 862 binada su baskını meydana geldi
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin kanun teklifi, komisyonda kabul edildi

Benzer haberler

BM Soykırımı Önlenme Danışmanı Refah'a saldırı planı nedeniyle İsrail'i uyardı

BM Soykırımı Önlenme Danışmanı Refah'a saldırı planı nedeniyle İsrail'i uyardı

BM üyesi bazı ülkelerden, BMGK'ye sorumluluğunu üstlenme ve Gazze'de ateşkesi sağlama çağrısı

Rusya: İsrail'in Refah kentine saldırı düzenleme planından endişeliyiz

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail güçleri Nasır Hastanesine ateş açarak bir doktoru yaraladı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail güçleri Nasır Hastanesine ateş açarak bir doktoru yaraladı
Netanyahu, uluslararası uyarılara rağmen, Refah'a kara saldırısı açıklamasını tekrarladı

Netanyahu, uluslararası uyarılara rağmen, Refah'a kara saldırısı açıklamasını tekrarladı
BM: İsrail'e silah satışı ya da transferi yapan ülkelerin sorumlulukları var

BM: İsrail'e silah satışı ya da transferi yapan ülkelerin sorumlulukları var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet