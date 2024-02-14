Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Şafi Türbesi'ne ziyarette bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'deki resmi temaslarının ardından İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti.
Türbede dua edip yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi de eşlik etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'deki resmi temaslarının ardından İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti https://t.co/OQAGpj97YE pic.twitter.com/uB7zBsTRrt— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 14, 2024