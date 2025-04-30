Dolar
38.49
Euro
43.89
Altın
3,306.14
ETH/USDT
1,768.00
BTC/USDT
94,430.00
BIST 100
9,132.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Uluslararası Adalet Divanının, İsrail'in Birleşmiş Milletler kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmalarının üçüncü gününde Türkiye adına sunum yapıyor
logo
Dünya

İsrail, Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangınlar nedeniyle uluslararası yardım talebinde bulundu

İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasında yangınlar sebebiyle 5 yerleşim yeri tahliye edilirken, hükümet yangınla mücadele için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Burak Dağ  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
İsrail, Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangınlar nedeniyle uluslararası yardım talebinde bulundu Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail itfaiye teşkilatı, Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Eştaol Ormanı'nda başlayan ve yayılan yangın nedeniyle Neve Şalom, Bekoa, Taoz, Naşşon ve Mesilat Zion yerleşim birimleri tahliye edildiğini duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise Tel Aviv yönetiminin, yangınlara müdahale için aralarında Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin olduğu 6 ülkeden uluslararası yardım talebinde bulunduğu ve yangın söndürme uçaklarının gelişi için hazırlık yapıldığı aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

KAN, 12 yangın söndürme uçağı ve 50 kurtarma ve yangın söndürme ekibinin şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalıştığını bildirdi.

Kudüs ile Tel Aviv arasındaki şiddetli rüzgarla büyüyen yangınlar nedeniyle iki şehir arasındaki bazı otoyolların ulaşıma kapatıldığı aktarıldı.

Anadolu Ajansına (AA) konuşan İsrail Polisi Sözcüsü Dean Elsdunne, bölgedeki yangının yayıldığını ve ülkenin önemli otoyollarından 1 No'lu otobana yaklaştığını belirtti.

Elsdunne, "Polis ve itfaiye teşkilatı, itfaiye teşkilatının işini yapabilmesi ve yangını kontrol altına alabilmesi için sivilleri bölgeden tahliye etmek amacıyla titizlikle ve hızla çalışıyor." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in İç Cephe Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve ordu birliklerine, yangınla mücadele için polise, itfaiyeye ve kurtarma ekiplerine gerekli her konuda yardımcı olmalarını emrettiği aktarıldı.

İsrail'de çıkan yangınlar nedeniyle Bağımsızlık Günü töreni iptal edildi

Ülkede 5 yerleşim birimi tahliye edilirken Batı Kudüs’teki Herzl Dağı'nda yapılacak Bağımsızlık Günü meşale yakma töreni iptal edildi.

İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev, X hesabından, güvenlik yetkilileriyle yapılan durum değerlendirmesinin ardından Herzl dağı yakınlarnıdaki tepelerde çıkan yangınlar ve şiddetli rüzgar nedeniyle tören yapmama kararı aldıklarını duyurdu.

Miri, iki gün önce, 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Bağımsızlık Günü meşale yakma töreni provasının yayınlanacağını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fethiye-Rodos deniz otobüsü seferleri 31 Mayıs'ta başlıyor
Meteorolojiden Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İstanbul'da depremde hasar gören 4 okul riskli olduğu gerekçesiyle boşaltıldı
İmamoğlu'nun korumasından "görüntüleri alınmasın diye bantladım" savunması
İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisi yenilenebilir enerjiyi tartışmaların odağı haline getirdi

Benzer haberler

İsrail, Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangınlar nedeniyle uluslararası yardım talebinde bulundu

İsrail, Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangınlar nedeniyle uluslararası yardım talebinde bulundu

UNRWA: İsrail'in Doğu Kudüs'teki okullarımızı kapatma kararı 800 çocuğun eğitim hakkını tehdit ediyor

UAD duruşmalarında Fransa "İsrail'in UNRWA'yı Filistin'de yasaklama hakkı olmadığını" vurguladı

Filistinli kuruluşlardan DSÖ'ye, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin kurtarılması çağrısı

Filistinli kuruluşlardan DSÖ'ye, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin kurtarılması çağrısı
Suriye güvenlik güçlerinin bazı Dürzi gruplarca pusuya düşürülmesiyle başlayan çatışmalar sürüyor

Suriye güvenlik güçlerinin bazı Dürzi gruplarca pusuya düşürülmesiyle başlayan çatışmalar sürüyor
İsrail saldırısında ailesini kaybeden Filistinli baba, çocuklarının oyuncaklarıyla avunuyor

İsrail saldırısında ailesini kaybeden Filistinli baba, çocuklarının oyuncaklarıyla avunuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet