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Dünya

UNRWA: İsrail'in Doğu Kudüs'teki okullarımızı kapatma kararı 800 çocuğun eğitim hakkını tehdit ediyor

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in Doğu Kudüs’teki 6 okulunu kapatma kararının yaklaşık 800 çocuğun eğitim hakkını tehdit ettiğini bildirdi.

Omar Alothmani, Ömer Erdem  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
UNRWA: İsrail'in Doğu Kudüs'teki okullarımızı kapatma kararı 800 çocuğun eğitim hakkını tehdit ediyor

İstanbul

UNRWA'nın Batı Şeria Direktörü Roland Friedrich, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrailli yetkililerin Doğu Kudüs'teki UNRWA'ya ait 6 okulu kapatma yönündeki talimatları 10 günden daha kısa bir sürede yürürlüğe girecek.” ifadelerini kullandı.

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Okulların kapatılmasının, yaklaşık 800 çocuğun eğitim hakkını tehdit ettiğini vurgulayan Friedrich, bunun İsrail’in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı olduğunu belirtti.

Friedrich, "Şuafat Mülteci Kampı’ndaki UNRWA okulları onlarca yıldır kampın sosyal dokusunun bir parçası oldu. Çocuklara evlerine yakın kaliteli eğitim imkanı sundu." dedi.

Kız çocuklarının eğitim hakkının ellerinden alınmasından endişe duyduklarını belirten Friedrich açıklamasında, "Artık kızlar, doktor ya da bilim insanı olma hayallerinin yok olmasından korkuyor." ifadelerine yer verdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, 9 Nisan’da yaptığı açıklamada, İsrail’in Kudüs’teki Şuafat, Silvan, Vadi el-Coz ve Sur Bahir bölgelerinde bulunan 6 UNRWA okulunu kapatma kararı aldığını duyurmuş ve bu kararı kınamıştı.

Filistin yönetiminden 8 Nisan’da yapılan açıklamada, "ruhsatı olmadığı" gerekçesiyle İsrail'in kapatma kararı aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, kapatmanın süresinin ise belli olmadığı ifade edilmişti.

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 30 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

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