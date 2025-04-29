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Dünya

Fransa'da başörtüsü nedeniyle saldırıya uğrayan kadın suç duyurusunda bulundu

Poissy Belediye Başkanı Sandrine Berno Dos Santos, İslamofobik saldırıya uğrayan genç mağdurla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Esra Taşkın  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Fransa'da başörtüsü nedeniyle saldırıya uğrayan kadın suç duyurusunda bulundu

Paris

Fransa'nın Yvelines vilayetindeki Poissy kentinde, başörtüsü çekilen kadının şikayetçi olduğu bildirildi.

Yvelines Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, "Dün öğleden sonra, 26 yaşındaki genç bir kadın Poissy'de şiddetli bir saldırıya uğradığını bildirdi. Saldırgan, özellikle kadının başörtüsünü zorla çekti." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, mağdur kadının olayla ilgili şikayetçi olduğu, polisin faili bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yvelines Valisi Frederic Rose'un konuyla ilgili Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ile görüştüğü aktarılan açıklamada, Rose'un bu şiddet eylemini kınadığı ifade edildi.

Açıklamada, Rose'un bu akşam Yvelines Müslüman Kurumları Konseyi ile bir araya gelerek, Müslümanların güvenliğine ilişkin konuları ele alacağı kaydedildi.

Poissy Belediye Başkanı Sandrine Berno Dos Santos ise X hesabından yaptığı açıklamada, dün Poissy kentinde, pusetteki bebeğiyle birlikteyken İslamofobik saldırıya uğrayan genç mağdur kadınla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Belediye başkanı, bu eylemi şiddetle kınadığını belirterek, mağdurun ve ailesinin yanında olduklarını kaydetti.

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