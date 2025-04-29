Dolar
38.52
Euro
44.03
Altın
3,320.99
ETH/USDT
1,797.50
BTC/USDT
94,283.00
BIST 100
9,224.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yemen'deki Husiler: ABD, Sana ve Saada kentlerine hava saldırıları düzenledi

Yemen'deki Husiler, ABD savaş uçaklarının başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Saada kentine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Iyad Nabolsi, Esat Fırat  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Yemen'deki Husiler: ABD, Sana ve Saada kentlerine hava saldırıları düzenledi

İstanbul

Husilere ait Al-Masirah televizyonunun haberine göre, ABD savaş uçakları ülkenin kuzeyindeki Saada kentinin Sahar ilçesine 4 hava saldırısı gerçekleştirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan Husilere ait SABA haber ajansı da başkent Sana'nın Beni Matar, Beni Haşiş ve Hemedan ilçeleri başta olmak üzere birçok bölgesinin ABD savaş uçaklarınca vurulduğunu aktardı.

Söz konusu saldırılar sonrası can kaybı ya da maddi hasara ilişkin ise bilgi verilmedi.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi Ortak Bildirisi yayımlandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında güvenlik kameraları kapatılan otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 şüpheliye tutuklama talebi
Ardahan'da kar, Erzurum'da sağanak etkili oldu
Aydın'da kestane gal arısıyla biyolojik mücadeleye başlandı

Benzer haberler

Yemen'deki Husiler: ABD, Sana ve Saada kentlerine hava saldırıları düzenledi

Yemen'deki Husiler: ABD, Sana ve Saada kentlerine hava saldırıları düzenledi

Trump: "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu"

Beyaz Saray: Trump, Rusya-Ukrayna anlaşması konusunda iyimser ama gerçekçi

Çin'den ABD'nin ticaret savaşına karşı ülkelere "Asla diz çökme" çağrısı

Çin'den ABD'nin ticaret savaşına karşı ülkelere "Asla diz çökme" çağrısı

ABD, İran'la nükleer müzakerelerinde zamanın "kısıtlı" olduğu mesajını verdi

ABD, İran'la nükleer müzakerelerinde zamanın "kısıtlı" olduğu mesajını verdi
ABD'de mal ticareti açığı martta rekor seviyeye ulaştı

ABD'de mal ticareti açığı martta rekor seviyeye ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet