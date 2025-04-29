Yemen'deki Husiler: ABD, Sana ve Saada kentlerine hava saldırıları düzenledi
Yemen'deki Husiler, ABD savaş uçaklarının başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Saada kentine saldırı düzenlediğini duyurdu.
İstanbul
Husilere ait Al-Masirah televizyonunun haberine göre, ABD savaş uçakları ülkenin kuzeyindeki Saada kentinin Sahar ilçesine 4 hava saldırısı gerçekleştirdi.
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Öte yandan Husilere ait SABA haber ajansı da başkent Sana'nın Beni Matar, Beni Haşiş ve Hemedan ilçeleri başta olmak üzere birçok bölgesinin ABD savaş uçaklarınca vurulduğunu aktardı.
Söz konusu saldırılar sonrası can kaybı ya da maddi hasara ilişkin ise bilgi verilmedi.
Yemen'e hava saldırıları
Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.