Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor
Gündem

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılacak 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2026-EKPSS) başvuruları başladı.

Buğrahan Ayhan  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Nisan'da uygulanacak 2026-EKPSS başvuruları 24 Şubat'a kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri ile "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-EKPSS Kılavuzu'nda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

