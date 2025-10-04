Dolar
41.69
Euro
48.94
Altın
3,886.95
ETH/USDT
4,502.20
BTC/USDT
122,251.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

DKMP'de 13 yılda yaklaşık 73 bin yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 2012-2024 yılları arasında yürüttüğü rehabilitasyon çalışmaları kapsamında, 72 bin 683 yaban hayvanını tedavi ederek doğal yaşam alanlarına saldı.

Mehmet Can Toptaş  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
DKMP'de 13 yılda yaklaşık 73 bin yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya salındı

Ankara

Dünya genelinde 4 Ekim, yok olma tehdidi altındaki hayvan türlerini korumak, onlar konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla "Hayvanları Koruma Günü" olarak kutlanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda, AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, DKMP Genel Müdürlüğü yaban hayvanlarını yaşam alanlarıyla koruyarak, fotokapan, halkalama ve GPS-GSM'li tasmalarla türleri izliyor ve koruma stratejilerini tespit ediyor.

Bölge düzeyinde inşa edilen rehabilitasyon merkezleri sayesinde de farklı nedenlerle yaralanan yaban hayvanları tedavi edilerek yaşam alanlarına salınıyor.

DKMP tarafından 2012-2024 yılları arasında yürütülen rehabilitasyon çalışmaları kapsamında 72 bin 683 yaban hayvanı tedavi edilerek doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Genel Müdürlük, bu yılın 1 Ocak-30 Eylül döneminde de yaban hayatının korunması, yaralı ve hasta bireylerin sağaltımı ile doğaya geri kazandırılması amacıyla yürüttüğü faaliyetleri aralıksız sürdürdü. Bu çerçevede, ülke genelindeki rehabilitasyon merkezlerine toplam 13 bin 143 yaban hayvanı ulaştırıldı.

Klinik muayene, görüntüleme, cerrahi ve yoğun bakım uygulamaları ile davranışsal rehabilitasyon süreçleri sonucunda 7 bin 990 birey sağlık, davranış ve ekolojik uygunluk kriterlerini karşılayarak doğal yaşam alanlarına salındı.

Söz konusu doğaya salım kararları, türün biyolojik gereksinimleri, uçuş/koşu kapasitesi, yön bulma ve doğal beslenme davranışının geri kazanımı, mevsimsel ve meteorolojik koşullarıyla salım yapılacak habitatın taşıma kapasitesi dikkate alınarak, ulusal mevzuat ve bilimsel rehberler ışığında verildi.

Ayrıca, tedavisi tamamlanmış olmakla birlikte kalıcı fonksiyon kaybı nedeniyle doğaya geri dönüşü uygun görülmeyen 506 birey, hayvan refahı ilkeleri doğrultusunda ve protokoller çerçevesinde hayvanat bahçelerine devredildi. 1127 bireyin de tedavi ve rehabilitasyon süreci devam ediyor.

Söz konusu uygulamalarla saha-kurtarma, klinik bakım ve rehabilitasyon zincirinin bütününde uygulanan standartların etkinliği ortaya konuyor. Ayrıca merkezlere ulaşan vakaların tür, yaş, yaralanma tipi ve geliş nedeni bakımından heterojen yapısı sonuçlara doğrudan etki ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de iş kazasında 2 kişi öldü
Küresel Sumud Filosu ve Gazze'ye destekler sürüyor
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Sumud Filosu'ndaki 36 vatandaşımızın bugün özel uçakla Türkiye'ye dönmesi öngörülüyor
Ankara'da yarın "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" düzenlenecek
Israrcı eski nişanlıya "huzur bozma" suçundan hapis cezası

Benzer haberler

Geçen yıl 105 tarımsal amaçlı kuruluş "birinci derece örgüt belgesi" aldı

Geçen yıl 105 tarımsal amaçlı kuruluş "birinci derece örgüt belgesi" aldı

DKMP'de 13 yılda yaklaşık 73 bin yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya salındı

TürkŞeker'in şeker pancarı alım fiyatı ton başına 3 bin 100 lira olarak güncellendi

Doğada 982 bin 892 keklik ve sülünle kene mücadelesi

Doğada 982 bin 892 keklik ve sülünle kene mücadelesi
Çiftçilere bugün 47,6 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Çiftçilere bugün 47,6 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
Devlet desteğiyle işini geliştirip tarımsal ihracat ödülü alan üretici hedef büyüttü

Devlet desteğiyle işini geliştirip tarımsal ihracat ödülü alan üretici hedef büyüttü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet