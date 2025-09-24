Dolar
Ekonomi

Devlet desteğiyle işini geliştirip tarımsal ihracat ödülü alan üretici hedef büyüttü

Erzurumlu girişimci, devletten aldığı destekle işletmesini geliştirip kentte en fazla tarımsal ihracat yapan firma ödülü aldı, ihracatta hedef büyüttü.

Talha Koca  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Devlet desteğiyle işini geliştirip tarımsal ihracat ödülü alan üretici hedef büyüttü Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Pasinler ilçesinde 35 yıldır çerezlik çekirdek üretimi ve pazarlama işi yapan 63 yaşındaki Mustafa Yılmaz, 2018'de Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı 1 milyon liralık destekle çekirdek eleme ve çuvallama işletmesini daha modern hale getirdi.

Yılmaz, bölgedeki yaklaşık 500 çiftçinin ve kendi ürettiği çekirdeği 2 bin 500 metrekare kapalı alanlı ve 5 bin ton ürün kapasiteli tesisinde eleyip çuvallayarak yurt içi ve dışına pazarlıyor.

Azerbaycan, Irak, Rusya'ya bu sene yaklaşık 900 ton çekirdek gönderen Yılmaz, kentte 2-7 Eylül'de 21 ülkenin katılımıyla düzenlenen "Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı"nın açılışında "en fazla tarımsal ihracat yapan firma" ödülünü aldı.

"Çalışmalarımızın ekonomiye ve bölgeye faydası var"

Yılmaz, AA muhabirine, 2 çocuğunun da çalışmalarına destek verdiğini ve işini daha da büyütüp geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Yüzde 50 hibeli destek aldığını belirten Yılmaz, "O dönem 1 milyon liralık destek almıştık ama şu anda tesisimizin değeri 45-50 milyon lira. Çalışmalarımızın ekonomiye ve bölgeye faydası var. Devletin verdiği desteklerden memnunuz. İhracatımızı yükseltip, daha iyi çalışma alanlarıyla daha iyi hedeflere ulaşmak istiyoruz." dedi.

Bir miktar da üretim yaptıklarını ifade eden Yılmaz, "Çerezlik çekirdeği çiftçiden alıp tesislerimizde eleyip yurt içi ve dışındaki müşterilerimize gönderiyoruz. Son derece modern tesisimizde temizliğini ve boyutlamasını yapıp firmalara gönderiyoruz." diye konuştu.

Bölgeye hizmet verdiklerini ve önemli ihracat gerçekleştirdiklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"En fazla yurt dışına gönderilen tarımsal ürün ödülünü aldık. Azerbaycan, Irak ve Rusya'ya yaklaşık 1 milyon dolarlık ihracat yaptık. Şu anda (ihracatta) yaklaşık 900 tondayız. Sezonda olduğumuz için şu anda da aldığımız siparişler var. 2026'da ikiye katlamayı hedefliyoruz. Yurt dışından gelen dövizin memleketimize faydası oluyor. Yılda en az 400-500 çiftçiden de ürün alıp pazarlıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığından destek alıp silo yaptırdık, makine parkımızı da yeniliyoruz, tesisimizi daha modern hale getirmek için çalışıyoruz. Hedefimiz tarıma yardımcı olmak. Herkese bu işi tavsiye ediyoruz."

