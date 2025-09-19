Dolar
Gündem

Orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllülerin hakları yeniden düzenlendi

Orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden veya yaralanan "diğer gönüllüler" ile yakınları, nakdi tazminat ve aylık haklarından yararlanabilecek.

Mehmet Can Toptaş  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllülerin hakları yeniden düzenlendi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle "gönüllü" tanımı, "orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü" olarak değiştirildi, yönetmeliğe "diğer gönüllü" tanımı eklendi.

Bu kapsamda orman yangını gönüllüleri dışındaki, AFAD ve Türk Kızılay gibi organizasyonların gönüllüleri ile sivil vatandaşlarca oluşturulan diğer gönüllüler ve yakınları da Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun çerçevesindeki haklardan 1 Ocak 2025 itibarıyla faydalanabilecek.

Düzenlemeyle bu yıl orman yangınlarıyla mücadele sırasında orman işçileri ve orman gönüllülerinin yanı sıra hayatını kaybeden diğer gönüllüler ve vatandaşlar da "şehit" olarak nitelendirilecek.

Bakan Yumaklı düzenlemeyi değerlendirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından düzenlemeye ilişkin paylaşım yaptı.

Düzenlemede, "gönüllü" tanımının yanı sıra, "Orman yangını gönüllüsü" ve "Diğer gönüllü" tanımı yapıldığını aktaran Yumaklı, "Böylece, orman yangını gönüllüleri dışındaki AFAD, Kızılay gibi organizasyonların gönüllüleri ile sivil vatandaşlarca oluşturulan diğer gönüllülerin de 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kanunla verilen haklardan faydalanmaları sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, söz konusu düzenlemeyle, bu yıl yangınlarla mücadele sırasında orman işçileri ve orman gönüllülerinin yanı sıra, hayatını kaybeden diğer gönüllüler ve vatandaşların da resmi olarak şehit statüsüne alındığını işaret ederek, "Geçmişten bugüne canlarını Yeşil Vatan için feda eden bütün orman şehitlerimize, bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin yakınları emanetimizdir." ifadesini kullandı.

Orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllülerin hakları yeniden düzenlendi

