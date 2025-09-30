Dolar
Yaşam

Doğada 982 bin 892 keklik ve sülünle kene mücadelesi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, kenelere karşı 2014-2024 döneminde 982 bin 892 keklik ve sülünü doğaya salarak biyolojik mücadelesini güçlendirdi.

Hülya Ömür Uylaş, Mehmet Can Toptaş  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Doğada 982 bin 892 keklik ve sülünle kene mücadelesi

Ankara

AA muhabirinin DKMP Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, yaban hayatının desteklenmesi ve korunması amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Yozgat, Gaziantep ve Malatya'daki istasyonlarda keklik, Samsun, İstanbul ve Gümüşhane'de ise sülün üretimi gerçekleştiriliyor.

Bu istasyonlarda üretilen kanatlı yaban hayvanları doğaya salınarak hem yaban hayatı popülasyonunun desteklenmesi hem de doğal popülasyonlar üzerindeki yırtıcı baskısının azaltılması hedefleniyor.

Ayrıca, keneyle mücadelede keklik ve sülünler aktif rol oynuyor. Keklik ve sülünler doğal dengeyi koruyarak kene popülasyonunun azaltılmasına katkı sağlaması sebebiyle biyolojik mücadele yöntemi olarak kullanılıyor. Kene vakalarına yönelik devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının görev ve sorumlulukları çerçevesinde çalışmalar da etkin şekilde sürdürülüyor.

DKMP Genel Müdürlüğü, çalışmalar kapsamında 2014-2024 döneminde Türkiye'nin dört bir yanında 745 bin 692'si keklik, 237 bin 200'ü sülün olmak üzere 982 bin 892 kanatlı yaban hayvanını doğaya saldı.

Yılbaşından bu yana yaklaşık 36 bin keklik doğayla buluşturularak, bu yıla ilişkin Keklik Salım Programı başarıyla tamamlandı.

Sülün Salım Programı kapsamında ise yılbaşından bu yana 6 bin sülün doğaya bırakıldı. Yıl sonu itibarıyla salınan sülün sayısının 9 bine çıkarılması hedefleniyor.

Salım yapılan alanlar 3-5 yıl ava kapatılıyor

Salım yapılan alanlar 3-5 yıl ava kapatılarak keklik ve sülün türleri koruma altına alınıyor. Ayrıca, kene gibi zararlılarla biyolojik mücadelede önemli rol oynayan kekliklerin yasa dışı avlanması durumunda idari yaptırımlar uygulanıyor. DKMP Genel Müdürlüğünce belirlenen sınırların dışında avlananlara 4 bin 736 lira idari para cezası kesiliyor.

Yasa dışı keklik avlanması sonucu yaban hayatı ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve popülasyon eksilmesi nedeniyle tazminat da uygulanıyor. Merkez Av Komisyonu kararı kapsamında, her bir kınalı keklik için 4 bin lira, canlı mühre olarak kullanılan keklikler için ise 15 bin lira tazminat bedeli alınıyor.

