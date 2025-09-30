Dolar
Yaşam

Uzunbacaklar göç yolunda

Sulak alanlarda yaşayan uzunbacaklar, sonbaharın gelmesiyle kışlama alanlarına göç etmeye başladı.

30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Uzunbacaklar göç yolunda Fotoğraf: Alper Tüydeş - AA

Bursa

Sulak alanlarda yaşayan türlerden uzunbacaklar, sonbaharın gelmesiyle birlikte kışlama alanlarına göç etmeye başladı.

Uzun bacakları sayesinde sığ sularda rahatlıkla hareket edebilen tür, bu özelliğiyle beslenme sırasında büyük avantaj elde ediyor.

Su kıyıları, gölcükler ve bataklıklarda görülen uzunbacaklar, pembe ayakları, kırmızı gözleri ve zarif duruşuyla dikkati çekiyor.

