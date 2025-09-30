Uzunbacaklar göç yolunda
Sulak alanlarda yaşayan uzunbacaklar, sonbaharın gelmesiyle kışlama alanlarına göç etmeye başladı.
Bursa
Uzun bacakları sayesinde sığ sularda rahatlıkla hareket edebilen tür, bu özelliğiyle beslenme sırasında büyük avantaj elde ediyor.
Su kıyıları, gölcükler ve bataklıklarda görülen uzunbacaklar, pembe ayakları, kırmızı gözleri ve zarif duruşuyla dikkati çekiyor.
