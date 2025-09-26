Dolar
Ekonomi

Çiftçilere bugün 47,6 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 47 milyon 634 bin 77 liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Çiftçilere bugün 47,6 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Ankara

Bakanlığın, NSosyal hesabından söz konusu destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Ödemelerin çiftçilerin hesabına bugün aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "47 milyon 634 bin 77 liralık tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı.

Buna göre, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 41 milyon 113 bin 508 lira, bireysel sulama sistemleri desteği için 5 milyon 521 bin 664 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 998 bin 905 lira ödenecek.

