Ekonomi

Küçükbaş hayvan desteklerinin artırılması sektörde sürdürülebilirliğe katkı sunacak

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, "Desteklerdeki artış yetiştiriciler için can suyu ve sektör için yeni bir motivasyon kaynağı olacak." dedi.

Mehmet Can Toptaş  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Küçükbaş hayvan desteklerinin artırılması sektörde sürdürülebilirliğe katkı sunacak

Ankara

Çelik, AA muhabirine, Resmi Gazete'de yayımlanan hayvancılık destekleme miktarlarında artış öngören Cumhurbaşkanı kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuzu/oğlaklar için bir önceki yıla göre desteklerin yüzde 50 oranında artırıldığını bildiren Çelik, hayvan başına 200 lira olarak verilen temel desteğin, 300 liraya çıkarıldığını söyledi. Sektörün, bu artışı memnuniyetle karşıladığını dile getiren Çelik "Karara göre, 100 baş ve altı hayvana sahip işletmelere ilave aile işletmesi desteği kuzu/oğlak başına 300 lira, kadın ve 41 yaş altı genç çiftçilere ilave hayvan başına 210 lira ve tarımsal derecelendirmede birinci derece olarak tanımlanmış birliklere üye yetiştiricilere ilave 60 lira ve 150 baş kuzu ve oğlağı bulunan işletmelere 81 bin lira çoban istihdam desteği verilecek." ifadelerini kullandı.

Çelik, küçükbaş hayvancılık sektörünün, en önemli konularından birinin çobanlar olduğuna işaret etti. Temel ve ilave desteklerin yüzde 50, çoban desteğinin ise yüzde 125 oranında artırılmasının, hayvancılık sektörü açısından oldukça değerli olduğunun altını çizen Çelik, küçükbaş hayvan yetiştiricisinin eline, tüm destekleme şartlarını yerine getirdiğinde temel ve ilave desteklerle beraber hayvan başına 870 lirayı geçeceğine dikkati çekti.

"Desteklerdeki artış, yetiştiricilere motivasyon kaynağı olacak"

Desteklerin artırılması kapsamında, "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" kapsamında da artışların yapıldığına değinen Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Islah programındaki koyun keçi ve yavrularına halk elinde ıslah desteği de artırılmış olup, 2024'te hayvan başına 475 lira olan elit sürü desteği 700 liraya, hayvan başına 250 lira olan taban sürü desteği de 400 liraya çıkarılmıştır. Islah çalışmalarımızın devamı açısından bu artışları da önemsiyor, yetiştiricilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Desteklerdeki artış, yetiştiriciler için can suyu ve sektör için yeni bir motivasyon kaynağı olacak. Öte yandan destek artışları, sektörün sürdürülebilirliği açısından da katma değer sağlayacak. Verilen desteklerden küpe ve küpeleme ile aşı ücretlerinin kesilmemesi, yetiştiriciler ve sektör nezdinde çok önemli bir gelişme olacak."

Çelik, desteklerin artırılmasının sektöre olumlu yansıyacağını vurgulayarak, karar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sektör adına teşekkür etti.

