Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,663.30
BTC/USDT
115,769.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bitkisel üretimde 2025-2027'de yapılacak yeni desteklemelerin detayları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığınca, bitkisel üretimde 2025-2027 döneminde organik tarımdan serbest tarım danışmanlarına, üretim teşviklerinden genç ve kadın çiftçilere kadar destekler belirlendi.

Zeynep Duyar  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Bitkisel üretimde 2025-2027'de yapılacak yeni desteklemelerin detayları belli oldu

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığının, 2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan, konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yapılan değişiklikle 2026 üretim yılı için destek katsayı değeri, bu yıla göre yüzde 27 artırılarak dekara 310 lira olacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kapalı ortam bitkisel üretime yönelik genç ve kadın çiftçilere, ilave destek verilecek.

Organik tarım desteğinde, 1. derece tarımsal amaçlı üretici örgütlerine üye çiftçilere, destek katsayısının yüzde 25'i oranında ilave destek sunulacak.

Yıl boyunca (12 ay) hizmet sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odaları ve üretici örgütlerinde istihdam edilen danışmanlara verilen tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, geçen yıla göre yüzde 17,5 artırılarak 2025 için 345 bin 450 lira olarak ödenecek.

Soya üretimini teşvik amacıyla, mevcut sertifikalı tohum desteğine ek, yurt içinde ıslah edilip tescil edilen ve yine yurt içinde üretilerek sertifikalandırılan tohumların kullanımı halinde ilave destek sağlanacak.

Hububatta destek kat sayısı 0,56

Hayvancılıkta dane yem ihtiyacını karşılamak amacıyla, yulaf, çavdar ve tritikale ürünlerinde, yeşil otun yanı sıra dane üretimi de destek kapsamına alındı.

Bu çerçevede mısır (dane) ürünün destekleme kategorisi, 1. kategoriden 2. kategoriye yükseltildi.

Hububat üretiminde sertifikalı tohum kullanımının artırılması amacıyla geçen yıla göre destek katsayısı artırılarak 0,56 belirlendi.

Katı organik-organomineral (kimyasal ve organik ham maddelerin harmanlanarak, üretildiği gübre) desteğinde 0,21 olan katsayı, 0,32 olarak tespit edildi.

Biyolojik/biyoteknik mücadele desteği, birim fiyatlarında yüzde 21 artış gerçekleştirildi.

Öte yandan, Bakanlıkça su kısıtı tespit edilen havzalarda dane mısır ve patates ekimine destek ödemesi yapılmayacak. Gerçeğe aykırı ürün beyanında bulunulduğu tespit edilen tarım arazileri için destek ödemesi verilmeyecek. Mülkiyeti kamuya ait araziler için taahhütname ile başvurulması durumunda, tarımsal desteklemelerden yararlanmak için kira sözleşmesi ibraz edilmesi gerekecek.

Karar, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
İletişim Başkanı Duran'dan Sakarya Zaferi'nin 104. yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Kütahya'da yol kontrolü yaparken otomobilin çarptığı jandarma trafik personeli şehit oldu
Kadıköy'de İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı
Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı

Benzer haberler

Bitkisel üretimde 2025-2027'de yapılacak yeni desteklemelerin detayları belli oldu

Bitkisel üretimde 2025-2027'de yapılacak yeni desteklemelerin detayları belli oldu

İstanbul Kuyumcular Odası'ndan gerçek usulde vergilendirmeye ilişkin değerlendirme

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Yargıtaydan "rekabet yasağıyla ilgili davaların ticaret mahkemelerinde görülmesi" kararı

Yargıtaydan "rekabet yasağıyla ilgili davaların ticaret mahkemelerinde görülmesi" kararı
Şap hastalığının yeni serotipine karşı yaklaşık 15 milyon doz aşı sahaya sevk edilecek

Şap hastalığının yeni serotipine karşı yaklaşık 15 milyon doz aşı sahaya sevk edilecek
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 37 ile yeni emniyet müdürü atandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 37 ile yeni emniyet müdürü atandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet