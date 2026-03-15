Ekonomi

Türkiye genelindeki tarım sayımında sona yaklaşıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı genel tarım sayımında alan çalışması büyük oranda tamamlandı.

Hülya Ömür Uylaş  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
Ankara

AA muhabirinin TÜİK'ten edindiği bilgiye göre, tarım politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynayan verilerin derlenmesi amacıyla geçen yıl temmuz ayında başlatılan genel tarım sayımında son aşamaya gelindi.

TÜİK ile Bakanlık işbirliğinde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı genel tarım sayımında alan çalışması büyük oranda bitirildi.

Çalışmanın hedef kitlesinde yer alan yaklaşık 4,2 milyon üretici ve çiftçinin yüzde 96'sı ile anket yapıldı. Kalan yüzde 4'lük kesimin büyük bölümünü, ulaşılamayan ve vefat gibi nedenlerle görüşme yapılamayanlar oluşturdu.

Sayım kapsamında tarımsal işletmenin yasal statüsü, yöneticisi, arazi kullanımı, tasarruf şekli, sulama durumu, hayvan varlığı, alet ve makine kullanımı ile diğer getirici faaliyetleri gibi birçok yapısal konuda detaylı bilgi derlendi.

Geçen yıl temmuz ayından beri yürütülen veri toplama sürecinde aktif rol oynayan sayım bürolarının görevi, 30 Ocak itibarıyla sona erdi. TÜİK bölge müdürlüklerinde görev yapan yaklaşık 300 kısmi süreli proje personeli tarafından kalan az sayıda anket için telefonla görüşme yöntemiyle veri derlenmesine devam ediliyor.

Üç tema için araştırma yapılacak

Bu yılın ilk yarısında sahadan derlenen verilerin analizi ve kalite kontrol çalışmalarının yapılması, ikinci yarısında da temel sonuçların kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor.

Ayrıca, nisan ve mayıs aylarında Genel Tarım Sayımı Projesi kapsamında örnekleme yoluyla üç ayrı tematik araştırmanın yürütülmesi hedefleniyor.

"Tarımsal iş gücü", "tarımda teknoloji kullanımı", "hayvan barınakları, gübre ve toprak yönetimi" temalarında yürütülecek araştırmalara ait sonuçların 2027 yılı içinde yayımlanması öngörülüyor.

İstanbul'da 4 tırda 527 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi
KDK, "radar cezasında kalibrasyon bilgilerinin vatandaşla paylaşılmasını" tavsiye etti
İstanbul'da bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
Türk Kızılay yıl sonuna kadar 22 aşevi daha açmayı planlıyor
"Bin aydan daha hayırlı" Kadir Gecesi yarın idrak edilecek

Tarımda bu yıl dijital dönüşüm merkeze alınacak

Tarımda bu yıl dijital dönüşüm merkeze alınacak

Türkiye genelindeki tarım sayımında sona yaklaşıldı

İnşaat üretim endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 8 arttı

Türkiye'de şubat ayında 124 bin 549 konut satıldı

Türkiye'de şubat ayında 124 bin 549 konut satıldı
Hizmet üretim endeksi ocakta yıllık yüzde 0,4, aylık yüzde 0,2 azaldı

Hizmet üretim endeksi ocakta yıllık yüzde 0,4, aylık yüzde 0,2 azaldı
Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık yüzde 0,2 arttı

Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık yüzde 0,2 arttı
