Dolar
41.61
Euro
48.81
Altın
3,838.74
ETH/USDT
4,458.80
BTC/USDT
120,120.00
BIST 100
11,082.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TürkŞeker'in şeker pancarı alım fiyatı ton başına 3 bin 100 lira olarak güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 3 bin 100 lira olarak yeniden belirlendiğini duyurdu.

Zeynep Duyar  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
TürkŞeker'in şeker pancarı alım fiyatı ton başına 3 bin 100 lira olarak güncellendi Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Ankara

Bakanlığın Nsosyal hesabından, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (TürkŞeker) 2025-2026 üretim yılı pancar alım fiyatına ilişkin bilgi verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, 30 Eylül'de ton başına kota tamamlama primi dahil 2 bin 975 lira olarak belirlenen şeker pancarı alım fiyatı, 3 bin 100 lira olarak güncellendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi
Ankara'nın Çankaya ve Gölbaşı ilçelerindeki bazı mahallelere su verilemeyecek
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depremi değerlendirdi
"Milli Anadolu Ankası-2025" tatbikatı Konya'da icra ediliyor
Marmara Denizi'nde 5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Benzer haberler

TürkŞeker'in şeker pancarı alım fiyatı ton başına 3 bin 100 lira olarak güncellendi

TürkŞeker'in şeker pancarı alım fiyatı ton başına 3 bin 100 lira olarak güncellendi

Doğada 982 bin 892 keklik ve sülünle kene mücadelesi

Çiftçilere bugün 47,6 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Devlet desteğiyle işini geliştirip tarımsal ihracat ödülü alan üretici hedef büyüttü

Devlet desteğiyle işini geliştirip tarımsal ihracat ödülü alan üretici hedef büyüttü
Orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllülerin hakları yeniden düzenlendi

Orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllülerin hakları yeniden düzenlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet