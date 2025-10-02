TürkŞeker'in şeker pancarı alım fiyatı ton başına 3 bin 100 lira olarak güncellendi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 3 bin 100 lira olarak yeniden belirlendiğini duyurdu.
Ankara
Bakanlığın Nsosyal hesabından, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (TürkŞeker) 2025-2026 üretim yılı pancar alım fiyatına ilişkin bilgi verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Buna göre, 30 Eylül'de ton başına kota tamamlama primi dahil 2 bin 975 lira olarak belirlenen şeker pancarı alım fiyatı, 3 bin 100 lira olarak güncellendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.