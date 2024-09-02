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Dışişleri Bakanlığından, Azerbaycan'daki Milli Meclis seçimlerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da dün düzenlenen 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinin işgalden kurtarılan topraklar dahil ülkenin tamamında gerçekleştirilmiş olmasının tarihi bir önem taşıdığını bildirdi.

Can Efesoy  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Dışişleri Bakanlığından, Azerbaycan'daki Milli Meclis seçimlerine ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün yapılan 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinin "kardeş" Azerbaycan'a hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, "Söz konusu parlamento seçimlerinin, işgalden kurtarılan topraklar dahil, Azerbaycan'ın tamamında gerçekleştirilmiş olması tarihi bir önem taşımaktadır. Azerbaycan halkının iradesini ortaya koyduğu seçimlerin, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan'da dün düzenlenen seçimlerde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), parlamentoda en fazla sandalyeye sahip parti olmuştu.

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