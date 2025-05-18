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Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile Riyad'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 2. Toplantısı marjında, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile Riyad'da görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanılığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Riyad'da, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan ile görüştüğü belirtildi.

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Fidan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nde konuştu

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, Riyad'da düzenlenen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nde konuştu.

Fidan, burada yaptığı konuşmada, tarihi ve beşeri bağlarla yoğrulan Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin gücünü ve sağlamlığını, karşılaştığı sınama ve zorluklarla ispat ettiğini belirterek, "Bu çerçevede, bölgemizin ve İslam dünyasının iki önemli aktörü olan ülkelerimiz arasındaki samimi ve yakın işbirliğinin, liderlerimizin ortaya koyduğu vizyon temelinde kazandığı ivmeden memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Türkiye'nin bölgenin istikrar ve huzurunu ilgilendiren tüm konularda Suudi Arabistan'la işbirliği ve eş güdümü güçlendirmeye önem verdiğini vurgulayan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024'te yükselişini sürdürerek 8 milyar dolara ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Fidan, "Ortak hedeflerimiz doğrultusunda, bu yıl 10 milyar dolara, orta ve uzun vadede ise 30 milyar dolara ulaşmayı arzu ediyoruz. Ekonomilerimizin birbirlerini tamamlayıcı niteliği göz önüne alındığında, bu hedefi rahatlıkla yakalayabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, ikili ilişkilerin kurumsal çerçevesini teşkil eden Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin, ülkeler arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda daha da ileri taşınmasına katkı sunacağına inandığını söyledi.

Toplantı vesilesiyle, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığına bağlı Prens Suud El Faysal Diplomatik Çalışmalar Enstitüsü arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

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