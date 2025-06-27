Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgedeki bütün gelişmelerin yakından takipçisiyiz
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber'de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
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Bakan Fidan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:
"Bölgedeki bütün gelişmelerin hem yakından takipçisiyiz hem de içinde oluyoruz çoğu zaman arabulucu olarak.
İsrail’in İran'a saldırması İran'ı meşru müdafaa yapan bir pozisyona itti.
Ortaya çıktı ki İsrail iddia ettiği kadar İran'ın nükleer kapasitesini yok edecek kapasiteye sahip değil.
Gerçekten Türkiye’nin bu noktadaki duruşuna güvenen tablo vardı ortada. 12 günde bu savaş şimdilik noktalandı.
Şu anda bir sessizlik süreci var. Ama bunu daha kalıcı hale getirmek için İranla ABD arasında bir anlaşmanın yapılması gerekiyor.
(ABD-İran) Nükleerde bir anlaşmaya varabileceklerini düşünüyorum açıkçası.
(Gazze’de) Yardım kuyruğunda bekleyen her gün ortalama 50'nin üzerinde insan şehit ediliyor. Bu bilerek, istenerek yapılan uygulama."
Fidan, İsrail-İran gerilimi sırasında Türkiye’nin ABD-İran arasında bazı mesajlara aracılık ettiğini anlattı
"(ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan) Bir telefon aldık yani basına düştüğü için söylüyorum.
Belli konular konuşuldu yani burada Amerikalılar esas itibariyle bir saldırı olması durumunda bu saldırıda görev almadıkları için herhangi bir rollerinin olmadığı için İranlıların kendilerine saldırmamasını, saldırırlarsa buna da çok sert mukabele edeceklerini ayrıca bölgede bulunan Amerikan varlığının güvenliğinden de endişe ettiklerine dair bazı konular var.
Biz bunun üzerine İranlılarla da konuştuk.
Böyle bir (İsrail saldırısı) şey olması durumunda Amerikalılar bunda yoklar dolayısıyla yani onları savaşın içine çekecek bir müdahalede bulunmanızı istemiyorlar. Bu bizim arabulucu olarak size getirdiğimiz mesaj dedik."
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