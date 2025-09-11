Denizli'nin Buldan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Denizli
Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Hasanbeyler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal, 5 ilk müdahale, iş makinesi ve 44 kişilik itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.