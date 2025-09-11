Dolar
Denizli'nin Buldan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Samet Kıyak  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Denizli'nin Buldan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Samet Kıyak/AA

Denizli

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Hasanbeyler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal, 5 ilk müdahale, iş makinesi ve 44 kişilik itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

