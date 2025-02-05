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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Duygu Yener  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Uzman

Çavuş Mustafa Bazna'nın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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