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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir." ifadesini kullandı.

İzzet Taşkıran  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneği

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.


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