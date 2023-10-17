Dolar
27.92
Euro
29.56
Altın
1,920.15
ETH/USDT
1,569.50
BTC/USDT
28,445.00
BIST 100
8,115.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişi öldü

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin öldüğü bildirildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişi öldü

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kudra, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölü sayısının 500'e yükseldiğini söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, saldırıda en az 200 kişinin öldüğü kaydedilmişti.

Filistin'de, İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı nedeniyle 3 gün yas ilan edildi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etti.

Filistin haber ajansı WAFA'da Abbas'ın açıklamasına yer verildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırı nedeniyle 3 gün yas ilan ettiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.

İsrail Ordu Sözcüsünden açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Hagari de yaptığı açıklamada, Gazze'deki hastane saldırısına dair, ellerinde tüm detayların olmadığını söyledi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü atayacak
Balıkesir'de 1 milyon liralık telefon dolandırıcılığını, özel ekip aydınlattı
Dokuz Eylül Üniversitesince kurulan 4 sismometre AFAD'a devredildi
Milli Savunma Bakanı Güler, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişi öldü

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişi öldü

İngiltere Başbakanı Sunak, Suudi ve Katarlı liderlerle telefonda görüştü

Ürdün Kralı Abdullah: Gazze'deki nüfus hareketliliğiyle ilgili olarak kendi sınırlarımızı koruyacağız

Lübnanlı doktora göre İsrail’in saldırısına maruz kalan 7 sivilde beyaz fosfor belirtileri görüldü

Lübnanlı doktora göre İsrail’in saldırısına maruz kalan 7 sivilde beyaz fosfor belirtileri görüldü
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İnsanlar Gazze'de hayatta kalma mücadelesi veriyorlar

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İnsanlar Gazze'de hayatta kalma mücadelesi veriyorlar
Filistinli Büyükelçi Zomlot'tan, Uluslararası Ceza Mahkemesine çağrı

Filistinli Büyükelçi Zomlot'tan, Uluslararası Ceza Mahkemesine çağrı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet