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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tıpkı Doğu Kudüs ve Batı Şeria gibi Gazze de Filistin halkınındır. Gazzeli kardeşlerimiz doğdukları topraklarda ilelebet yaşamaya inşallah devam edecektir. (Gazze'de) Daha fazla kan dökerek daha fazla çocuk öldürerek insanları aç, susuz, ilaçsız bırakarak varılabilecek hiçbir yer olmadığı artık görülmelidir. Daha düne kadar Filistin direnişine 'terörizm' diyenlerin, hükümetimizin Filistin politikasına yönelttikleri eleştirilerin hiçbir kıymeti olamaz. Filistinlilerin özellikle de Gazzeli mazlumların şanlı mücadelesi, yolsuzluk iddialarına alet edilemeyecek kadar temiz bir mücadeledir." dedi. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, nüfus artış hızı bakımından kritik bir kavşağa gelmiştir. Nüfus meselesi, milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir." şeklinde konuştu.

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