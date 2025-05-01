Dolar
38.46
Euro
43.58
Altın
3,232.06
ETH/USDT
1,805.60
BTC/USDT
94,927.00
BIST 100
9,078.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST 2025 KKTC, eski Ercan Havalimanı’nda başladı
logo
Gündem

Van'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 28 kişi yaralandı

Van'ın Gevaş ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı.

Yılmaz Kazandioğlu  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Van'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 28 kişi yaralandı Fotoğraf: Yılmaz Kazandioğlu/AA

Van

Dokuzağaç Mahallesi yakınlarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 AJ 999 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum, deprem bölgesi klibiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı
Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık hakkında iddianame
Türkiye ve dünya gündemi
Van'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 28 kişi yaralandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Benzer haberler

Van'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 28 kişi yaralandı

Van'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 28 kişi yaralandı

TİKA Başkanı Kayalar, Kuzey Makedonya’daki yangında yaralananları ziyaret etti

Van'da Filistin temalı resim sergisi düzenlendi

Çorum'da okul servisinin evin balkonuna girmesi sonucu 2 öğrenci yaralandı

Çorum'da okul servisinin evin balkonuna girmesi sonucu 2 öğrenci yaralandı
Van'daki "kuş cenneti" onarım çalışmasıyla kurumaktan kurtarıldı

Van'daki "kuş cenneti" onarım çalışmasıyla kurumaktan kurtarıldı
Antalya'da tur midibüsünün devrildiği kazada 18'i turist 19 kişi yaralandı

Antalya'da tur midibüsünün devrildiği kazada 18'i turist 19 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet