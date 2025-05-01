Van'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 28 kişi yaralandı
Van'ın Gevaş ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı.
Van
Dokuzağaç Mahallesi yakınlarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 AJ 999 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.
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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.