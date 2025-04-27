Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Arapça öğretmeni için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça öğretmeni Ahmet Karaman'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrenciliği döneminde Arapça öğretmeni olan Ahmet Karaman için başsağlığı mesajı yayımladı.
Erdoğan mesajında, "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça hocalarımızdan, değerli eğitimci Ahmet Karaman beyefendiyi bugün ebediyete uğurladık. Hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli ailesine, talebelerine ve imam hatip camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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