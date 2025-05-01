Dolar
38.52
Euro
43.71
Altın
3,239.03
ETH/USDT
1,801.60
BTC/USDT
94,549.00
BIST 100
9,078.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da kentsel dönüşüm uygulamalarındaki yardım kararında değişikliğe gidildi

İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin kararda yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Fatih Gökbulut  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
İstanbul'da kentsel dönüşüm uygulamalarındaki yardım kararında değişikliğe gidildi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 2024'te yürürlüğe giren kararın, 3. maddesinin 5. fıkrasında yer alan "700.000 TL'ye" ibareleri "875.000 TL'ye", "350.000 TL'ye" ibareleri "437.500 TL'ye, "1.400.000 TL'ye" ibaresi "1.750.000 TL'ye" şeklinde güncellenirken, aynı kararın 6. fıkrasında yer alan "100.000 TL" ibaresi ise "125.000 TL" olarak değiştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Değişikliğe göre, hak sahiplerine bir konut için 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi, bir işyeri için 437 bin 500 liraya kadar hibe, 437 bin 500 liraya kadar kredi, diğer her bir konut için 1 milyon 750 bin liraya ve diğer her bir işyeri için 875 bin liraya kadar kredi verilebilecek.

Ayrıca, 100 bin lira olarak belirlenen tahliye desteği de 125 bin lira olarak güncellendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kentsel dönüşüm uygulamalarındaki yardım kararında değişikliğe gidildi
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in İletişim Başkanlığına yönelik açıklamalarına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti
Isparta'da boğulma tehlikesi geçiren öğrenciye öğretmeni müdahale etti

Benzer haberler

İstanbul'da kentsel dönüşüm uygulamalarındaki yardım kararında değişikliğe gidildi

İstanbul'da kentsel dönüşüm uygulamalarındaki yardım kararında değişikliğe gidildi

SPK, sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtların tutulmasında değişikliğe gitti

Tarımda AR-GE Destek Programı kapsamında mayısta 20. proje çağrısına çıkılacak

"Örme veya kroşe eşya" ithalatına ilişkin soruşturma önlemsiz kapatıldı

"Örme veya kroşe eşya" ithalatına ilişkin soruşturma önlemsiz kapatıldı
Orman Genel Müdürlüğü 105 personel alacak

Orman Genel Müdürlüğü 105 personel alacak
"Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı

"Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet