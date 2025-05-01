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Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık hakkında iddianame

Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık hakkında, "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Elif Somuncu  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık hakkında iddianame

Istanbul

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi müşteki olarak yer aldı.

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İddianamede, 24 Ocak 2025 tarihinde Mattia Ahmet Minguzzi'nin sanıklar B.B. ve U.B. tarafından öldürülmesine ilişkin davada duruşmanın yapılacağı 10 Nisan'da maktulün Merter Mezarlığı içerisinde bulunan mezarının tahrip edilmesi nedeniyle soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Kamera görüntülerinin incelenmesi üzerine mezarlığa zarar veren kişinin sanık Duran Aydın olduğunun belirlendiği, sanığın da üzerine atılı suçu kabul ettiği aktarılan iddianamede, Aydın'ın "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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