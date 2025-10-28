Dolar
41.96
Euro
48.90
Altın
3,948.81
ETH/USDT
4,152.00
BTC/USDT
115,784.00
BIST 100
10,871.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bilecik ve Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi ve Tekirdağ'da şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İbrahim Öztosun, Fırat Çakır  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Bilecik ve Tekirdağ'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: İbrahim Öztosun/AA

Bilecik/Tekirdağ

Pazaryeri ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlçenin eğimli bölgelerinde taş ve küçük kaya parçaları sağanakla beraber yollara taşındı.

Belediye ekipleri, suyun getirdiği taş, kum ve molozları temizledi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de bölgede incelemelerde bulundu.

Tekirdağ

Sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğleden sonra etkisini arttırdı.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çorlu-Tekirdağ kara yolunda yağış nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 17 derece olduğu kentte, yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları 21 pare top atışıyla bugün başlayacak
MSB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ülke genelinde düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak
İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Türk bayrakları asıldı
Milli Savunma Bakanı Güler, Katarlı mevkidaşı Al Sani'yi ağırladı
Sındırgı'da ağustostaki depremin ardından 250 ekip hasar tespiti için görev yaptı

Benzer haberler

Bilecik ve Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Bilecik ve Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Depremin merkez üssü Sındırgı'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yurtta birçok ilde sağanak etkili oluyor

Yurtta birçok ilde sağanak etkili oluyor
Ardahan'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Ardahan'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
İstanbul'da pazartesi günü kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

İstanbul'da pazartesi günü kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet