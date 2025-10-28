Bilecik ve Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
Bilecik'in Pazaryeri ilçesi ve Tekirdağ'da şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Bilecik/Tekirdağ
Pazaryeri ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
İlçenin eğimli bölgelerinde taş ve küçük kaya parçaları sağanakla beraber yollara taşındı.
Belediye ekipleri, suyun getirdiği taş, kum ve molozları temizledi.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de bölgede incelemelerde bulundu.
Tekirdağ
Sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğleden sonra etkisini arttırdı.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Çorlu-Tekirdağ kara yolunda yağış nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı.
Hava sıcaklığının 17 derece olduğu kentte, yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.