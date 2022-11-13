Dolar
18.55
Euro
19.21
Altın
1,770.16
ETH/USDT
1,234.50
BTC/USDT
16,624.00
BIST 100
4,455.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Beyoğlu'ndaki patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı

İstanbul Valisi Yerlikaya, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin de yaralandığını açıkladı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirildi.

Elif Küçük, Hikmet Faruk Başer, İlyas Kaçar   | 13.11.2022
Beyoğlu'ndaki patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı Beyoğlu'nda patlama meydana geldi

İstanbul

Beyoğlu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan bazı yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından polis ekipleri İstiklal Caddesi'ni boşaltılırken, Taksim Camisi de kapatıldı. Güvenlik amacıyla helikopterin de havadan denetim yaptığı görüldü.

"4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı"

İstanbul Valisi Yerlikaya, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı." açıklamasını yaptı.

Türk Kızılay'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapılmıştır. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır." denildi.

Soruşturma başlatıldı ve yayın yasağı getirildi

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında 5 cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

Ayrıca, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından, patlamayla ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi.

Bakanlar Soylu ve Bozdağ, patlamanın meydana geldiği İstanbul'a hareket etti

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın programlarını yarıda keserek İstanbul'a hareket ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun: Medya kuruluşlarını kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz
Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olmasını eleştiren AB'ye tepki
Beyoğlu'ndaki patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı
Bolu'daki çocuk "trafik dedektifleri" kuralları eğitim parkında öğreniyor

Benzer haberler

Beyoğlu'ndaki patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı

Beyoğlu'ndaki patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı

Diyarbakır OSB'de bir fabrikadaki patlamada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Nijerya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 11 kişi öldü

Zonguldak'ta özel maden ocağında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı

Zonguldak'ta özel maden ocağında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı
Amasra'daki patlamadan 21 gün sonra hayatını kaybeden madenci, son yolculuğuna uğurlandı

Amasra'daki patlamadan 21 gün sonra hayatını kaybeden madenci, son yolculuğuna uğurlandı
Amasra'daki patlamadan 21 gün sonra hayatını kaybeden madencinin evinde hüzün hakim

Amasra'daki patlamadan 21 gün sonra hayatını kaybeden madencinin evinde hüzün hakim
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet