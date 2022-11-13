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İletişim Başkanı Altun: Medya kuruluşlarını kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz

Barış Kılıç   | 13.11.2022
İletişim Başkanı Altun: Medya kuruluşlarını kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz

Ankara

İletişim Başkanı Altun, İstanbul'daki patlama hakkında, "Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir." dedi.

Altun, "Medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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