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Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişi gözaltına alındı

Muhammed Gencebay Gür   | 14.11.2022
Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişi gözaltına alındı

İstanbul

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi.

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