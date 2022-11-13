Beyoğlu'ndaki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı
İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişi vefat etti, 81 kişi yaralandı. Patlamayla ilgili İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirildi.
İstanbul
Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü.
Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.
Patlama nedeniyle yaralanan bazı kişiler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı araç ve yaya trafiğine kapattı. Caddeye geçişlere izin verilmezken, Taksim Camisi de kapatıldı. Güvenlik amacıyla helikopterin de havadan denetim yaptığı görüldü.
Patlama nedeniyle Taksim bölgesindeki bazı yollarda trafik geçici olarak durduruldu. Taksim Cumhuriyet Caddesi alt geçidi Şişli-Tarlabaşı yönü ile Unkapanı (Atatürk) Köprüsü Taksim yönü de geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kalleş saldırının failleri ve arkasındaki mahfiller ortaya çıkarılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya ziyareti öncesinde düzenlediği toplantıda, "Bugün saat 16.20'de İstiklal Caddesinde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.
Erdoğan, "Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla ilk tespitler oradaki kaçışmalar vesaire falan, bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında." dedi.
Erdoğan, "Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "An itibarıyla yine 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. 81 de yaralımız var. Bunlardan ikisi ağır olmak üzere." açıklamasını yaptı.
Oktay, "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bu olayların arkasında her kim varsa sonuna kadar, sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunlara ulaşılacaktır." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca yaralananların tedavisinin sürdüğünü belirtti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahalelerin yapıldığını belirterek, "Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.
"Acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır"
Türk Kızılay'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapılmıştır. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır." denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, patlamayla ilgili emniyet ve sağlık ekiplerine yardımcı olunmasını, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulmasını istedi.
Ekrem İmamoğlu daha sonra, patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.
Yayın yasağı getirildi
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından, patlamayla ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi.
Bozdağ: Patlamayla ilgili 8 savcı ve 2 başsavcıvekili görevlendirildi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili adli tahkikat başlatmıştır. Soruşturmanın etkin yürütülmesi için sekiz cumhuriyet savcısı ve iki cumhuriyet başsavcıvekili görevlendirilmiştir. Hadise bütün yönleriyle etkin bir şekilde soruşturulmaktadır. Güvenlik güçlerimizin kısa sürede fail ya da failleri tespit edip yakalayacağından, soruşturma sonucunda da hadisenin bütün boyutları ile aydınlatılacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır."
Sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz paylaşımlara yönelik soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere yönelik paylaşımlara soruşturma başlattı.
Bakanlar Soylu ve Bozdağ, İstanbul'a hareket etti
Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın programlarını yarıda keserek İstanbul'a hareket ettiği öğrenildi.
Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması ertelendi
Öte yandan Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanması gereken karşılaşma, Beyoğlu'nda yaşanan patlama nedeniyle ertelendi.