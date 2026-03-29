Gediz Nehri taştı, Manisa'da tarım arazileri su altında kaldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Gediz Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri, bağ evleri ve hayvan damları zarar gördü.

Kamil Tekmen  | 29.03.2026 - Güncelleme : 29.03.2026
Gediz Nehri taştı, Manisa'da tarım arazileri su altında kaldı Fotoğraf: Kamil Tekmen/AA

Manisa

Turgutlu'da taşan Gediz Nehri, Urganlı, Musacalı, Çampınaraltı, Sarıbey ve Sinirli mahallelerinde su baskınlarına yol açtı. Taşan suların tarlalara dolması nedeniyle ovadaki geniş tarım arazileri su altında kaldı.

Taşkın nedeniyle üzüm bağlarının yanı sıra erik, kiraz ve şeftali bahçeleri ile biber, domates ve mısır ekimi için hazırlanan tarlalar zarar gördü.

Bölgede çok sayıda bağ evi ve hayvan damının da taşkından etkilendiği gözlendi.

Öte yandan, Gediz Nehri üzerindeki Çampınar ve Musacalı köprüleri ile Irlamaz Deresi üzerindeki bir köprü tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

