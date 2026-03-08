Norveç'in başkenti Oslo'da ABD Büyükelçiliğinde patlama sesi duyuldu
Norveç'in başkenti Oslo'da ABD Büyükelçiliğinde patlama sesi duyulurken polis, ölü ya da yaralı olmadığını bildirdi.
Norveç basınına göre polis, yerel saatle gece yarısı 01.00 civarında ABD Büyükelçiliğinde patlama meydana geldiğini ve henüz ölü veya yaralı bilgisi almadıklarını duyurdu.
Polis Sözcüsü Mikael Dellemyr, kamu yayıncısı NRK'ye yaptığı açıklamada, patlamanın büyükelçiliğin konsolosluk bölümünde meydana geldiğini ve küçük çaplı hasara yol açtığını belirtti.
Görgü tanıkları da patlamanın ardından binadan dumanların yükseldiğini söyledi.
Polisin büyükelçilikle temasta olduğu fakat patlamanın sebebine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadığı kaydedildi.