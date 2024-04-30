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Ankara’da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Beşevler mahallesinden yayındayız
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Başkentte sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı

Muhammed Nuri Erdoğan, Yusuf Soykan Bal  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Başkentte sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Ankara

Ankara'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu.


Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

Çankaya'nın Beşevler semtinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyemeyen bazı sürücüler ise araçlarını park etti.

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Başkentte sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı

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