Başkentte sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı
Ankara
Ankara'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor.
Ankara'da sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı https://t.co/bLKxrOeyzc pic.twitter.com/08BkRoSWRh— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 30, 2024
Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.
Çankaya'nın Beşevler semtinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyemeyen bazı sürücüler ise araçlarını park etti.
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