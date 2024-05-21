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Türkiye-Romanya arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiri imzalandı. VTR
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Romanya Başbakan Yardımcısı Neacşu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Harun Kutbe  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Romanya Başbakan Yardımcısı Neacşu ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Ciolacu'nun bugün imzaladıkları Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi çalışmaları kapsamında, ticaret, enerji ile turizm alanlarında ülkelerimiz arasındaki ikili iş birliklerinin arttırılması ve Karadeniz'in güvenliği, önümüzdeki dönem Romanya ile en öncelikli çalışma alanlarımız olacak." ifadesini kullandı.

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