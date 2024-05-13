Dolar
32.21
Euro
34.74
Altın
2,336.19
ETH/USDT
2,952.00
BTC/USDT
62,757.00
BIST 100
10,055.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Araştırma: Yoğun kar ve yağmurun yol açtığı yer altı basıncı bazı depremlere katkıda bulunabilir

Bilim insanları, yoğun kar ve yağmurun neden olduğu yer altı basıncının, bazı depremlerin oluşumuna katkıda bulunabileceğini belirledi.

Sercan İrkin  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Araştırma: Yoğun kar ve yağmurun yol açtığı yer altı basıncı bazı depremlere katkıda bulunabilir

İstanbul

Science Advances dergisinde yayımlanan makaleye göre, araştırmacılar, Japonya'nın batısındaki Noto Yarımadası'nda sismik hareketlerle mevsimsel kar ve yağmur yağış örüntülerinin oluşturduğu yer altı basıncındaki değişikliklerin eş zamanlı gerçekleştiğini gözlemledi.

Bu sismik hareketlerin, ana sarsıntıyla başlayıp artçı şoklarla devam eden tipik deprem silsileleri gibi olmadığını, art arda gelen, ana sarsıntısı olmayan sürekli bir deprem kümesi şeklinde olduğunu tespit eden araştırmacılar, bunun nedenini öğrenmek amacıyla Noto Yarımadası'nda son 11 yılda meydana gelen depremleri inceledi.

Japon Meteoroloji Ajansının ülkedeki sismik faaliyetlere ilişkin deprem kataloğundan faydalanan bilim insanları, 2020'den önceki depremlerin o yıldan sonrasına kıyasla daha düzensiz ve bağlantısız olduğu gerekçesiyle 2020'yi deprem dizisinin başlangıcı olarak belirledi.

Bu kapsamda, araştırmacılar, Noto ve çevresindeki istasyonlar arasındaki sismik hızı hesaplamak için istasyon ölçümlerini kullandı.

Bölgenin hidromekanik bir modelini geliştirerek mevsimsel yağışların yer altındaki "gözenek sıvısı basıncını" nasıl etkileyeceğini inceleyen araştırmacılardan ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) görev yapan William Frank, "Yağmur veya kar yağdığında, toprağa ağırlık eklenir, bu da gözenek basıncını artırarak sismik dalgaların daha yavaş ilerlemesini sağlar." ifadelerini kullandı.

Frank, "Bu ağırlık, buharlaşma veya yüzey akışı yoluyla ortadan kalktığında, gözenek basıncı azalarak, sismik dalgalar daha hızlı ilerler." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki depremlerin zamanlamasının, yoğun kar yağışı görülen birçok zamanla iyi bir şekilde örtüştüğünü gözlemlediklerini kaydeden Frank, benzer şekilde yoğun yağışların başka yerlerdeki depremlerde de rol oynayabileceğini düşündüğünü belirtti.

Frank, bununla birlikte depremlerin ana nedeninin her zaman yer altı hareketlerinden kaynaklandığını vurgulayarak, depremin ne zaman ve nasıl meydana geldiğini etkileyebilecek faktörlerden birinin de iklim şartları olduğuna dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye’yle aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu şekilde gelişiyor
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Tekirdağ'da üniversite öğrencileri Filistinli anneler için mektup yazdı
Dışişleri Bakanı Fidan, Singapur Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Chua'yı kabul etti
Malatya'da sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Araştırma: Yoğun kar ve yağmurun yol açtığı yer altı basıncı bazı depremlere katkıda bulunabilir

Araştırma: Yoğun kar ve yağmurun yol açtığı yer altı basıncı bazı depremlere katkıda bulunabilir

Erzurum ve Van'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

Adıyaman'ın "yıkılan çehresi" yenileniyor

Antrenör babanın karateci kızları müsabakalara birlikte hazırlanıyor

Antrenör babanın karateci kızları müsabakalara birlikte hazırlanıyor
Hatay'da buğday sapları depremzede kadınların elinde dekoratif ürüne dönüşüyor

Hatay'da buğday sapları depremzede kadınların elinde dekoratif ürüne dönüşüyor
Meksika açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

Meksika açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet