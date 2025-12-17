Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda kış manzarası havadan görüntülendi
Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Çambaşı Yaylası, güzel görüntü oluşturdu.
Ordu
Yaylada zaman zaman oluşan sis, karla birlikte güzel manzara oluşturdu.
Öte yandan bölgede hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan besiciler, dönüş yolculuğunu sürdürdü.
Bu arada ormanlık alanların karla buluşması drone ile görüntülendi.
