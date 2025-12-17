Dolar
logo
Yaşam

Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda kış manzarası havadan görüntülendi

Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Çambaşı Yaylası, güzel görüntü oluşturdu.

Hayati Akçay  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda kış manzarası havadan görüntülendi Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu
Kentte iki gündür etkili olan yağışın ardından 1500 rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Yaylada zaman zaman oluşan sis, karla birlikte güzel manzara oluşturdu.

Öte yandan bölgede hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan besiciler, dönüş yolculuğunu sürdürdü.

Bu arada ormanlık alanların karla buluşması drone ile görüntülendi.

