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Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü yarın yapılacak

Sahil Güvenlik Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında yarın gerçekleştirilecek.

Hüseyin Bağış  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü yarın yapılacak

İzmir

Konak Astsubay Orduevi'ndeki basın brifinginde tatbikatla ilgili bilgi veren Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, tatbikatın Türk Arama Kurtarma Teşkilatı içinde yer alan askeri ve sivil unsurların iştirakiyle, iki senaryo halinde yapılacağını söyledi.

Tatbikatın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile diğer kurum ve komutanlıklara ait acil durum/harekat merkezleri arasındaki koordinasyonu test etmeyi hedeflediğini belirten Tezel, Türk Arama Kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerinin ortaya konacağını dile getirdi.

Tuğamiral Tezel, şunları kaydetti:

"Müşterek arama kurtarma faaliyetlerinde iş birliği ve koordinasyonu üst düzeye çıkarmak, Türkiye'nin arama kurtarma imkan ve kabiliyetleri ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisindeki uygulamaları uluslararası camiaya duyurmak, tatbikata katılan unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerini geliştirmek, arama kurtarma komuta kontrol sistemlerini denemek de hedeflenmektedir. Türk Arama Kurtarma Teşkilatı tüm unsurlarıyla, her ortamda, 7 gün 24 saat, Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde ve talep edildiğinde her yerde arama kurtarma harekatı icra etmeye muktedir ve hazırdır."

Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında gerçekleştirilecek tatbikatı 15 ülkeden 28'i yabancı toplam 39 gözlemci takip edecek.

İlk senaryoda Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde su alarak batmakta olan bir ticari gemiden tehlike sinyali alınması üzerine gemi mürettebatının kurtarılması icra edilecek.

İkinci senaryoda ise tehlike sinyali alınan ve yanmaya başlayan yolcu motorunun personelinin kurtarılması, yangının söndürülmesi gerçekleştirilecek.

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Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü yarın yapılacak
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