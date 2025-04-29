Dolar
38.44
Euro
43.90
Altın
3,312.60
ETH/USDT
1,822.00
BTC/USDT
94,653.00
BIST 100
9,275.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Esenboğa Havalimanı’nda Hac Uğurlama Programı’nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma’da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor.
logo
Gündem

KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü tamamlandı

Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katıldığı KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci safhasında, senaryo gereği kazazedeler kurtarılarak başarıyla tahliye edildi.

Durmuş Genç, Osman Akça  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü tamamlandı Fotoğraf: Osman Akça/AA

Muğla

Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nün açıklarında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği deniz kazasına müdahale edildi.

TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinden, Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ile satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya sörvey (inceleme ve gözlemleme) faaliyeti icra edildi.

Denizaltı tahliye eğitimleri kapsamında 2 kazazede, serbest çıkış faaliyeti gerçekleştirerek su yüzüne çıkarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paraşütle Arama Kurtarma (PAK) Timi de uçaktan paraşütle atlayarak kazazedeleri sudan çıkardı. Kurtarma ekipleri, kazazedeleri can sallarına alıp ilk yardım uyguladı.

Su yüzeyindeki kurtarma ekibince bota alınan kazazedeler, TCG Alemdar gemisine nakledildi.

Senaryo gereği gemiye getirilen kazazedeler, tıbbi tasnifi yapılarak ilgili tedavi alanlarına yönlendirildi. Kazazedelere tıbbi müdahale, tetkik ve basınç odası tedavileri uygulandı.

Bir kazazede, genel durumu kontrol altına alındıktan sonra tıbbi personel eşliğinde helikopterle bölgedeki tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildi. Tıbbi tatbikat tüm hedefleri gerçekleştirilerek başarıyla tamamlandı.

Tatbikata katılan uçak ve helikopter, TCG Alemdar gemisinde bulunan komutanları selamladı.

Tatbikat sonunda Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özdem Koçer, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya ve diğer katılımcılar yabancı ülkelerin gözlemci ve ataşeleri ile fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü tamamlandı
AYM'den hekimler hakkındaki disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye iptal
İzmir'de Ayakkabıcılar Sitesi esnafı atıklardan şikayetçi
Türkiye ve İtalya arasında "engelli bireylerin topluma tam katılımına" ilişkin mutabakat imzalandı
İstanbul'da yılın ilk hac kafilesi kutsal topraklara doğru yola çıktı

Benzer haberler

KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü tamamlandı

KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü tamamlandı

TUR 2025'in en zorlu parkuruna ev sahipliği yapan Muğla'nın güzellikleri dünyaya tanıtılacak

KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı

Turizmciler ve esnaf, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtıma katkısından memnun

Turizmciler ve esnaf, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtıma katkısından memnun
Salih ustanın "23 Nisan" sokağında bayram kutlandı

Salih ustanın "23 Nisan" sokağında bayram kutlandı
Mega yat "Golden Odyssey" Marmaris Körfezi'ne demirledi

Mega yat "Golden Odyssey" Marmaris Körfezi'ne demirledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet