Türkiye, Ekvador'da düzenlenen saldırıyı kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Ekvador'un Orellana eyaletinde gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ekvador'un Orellana eyaletinde düzenlenen ve 11 askerin hayatını kaybettiği saldırının kınandığı belirtilerek, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Ekvador halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.
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