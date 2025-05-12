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Türkiye, Ekvador'da düzenlenen saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Ekvador'un Orellana eyaletinde gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Gökhan Çeliker  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Türkiye, Ekvador'da düzenlenen saldırıyı kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ekvador'un Orellana eyaletinde düzenlenen ve 11 askerin hayatını kaybettiği saldırının kınandığı belirtilerek, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Ekvador halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.


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