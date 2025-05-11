Sivas'ta şiddetli yağışlar sele neden oldu
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde şiddetli yağışlar sele neden oldu.
Sivas
Koyulhisar Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yağışların ardından Yukarı Kale Mahallesi Hacıballı ve Binek Taşı mevkisi ile bazı bölgelerde sel meydana geldi.
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Bazı hayvan barınaklarında ve yollarda hasar oluştuğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hasar tespit ve temizlik çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Olayın hemen ardından belediye ekiplerimiz hızla bölgeye intikal etmiş, vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli müdahalelere başlanmıştır. Koyulhisar Belediyesi olarak mağduriyetlerin giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına tüm imkanlarımızla sahadayız."
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